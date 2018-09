Kleine Zeitung +

Kommentar zum Kern-Wechsel Da geht einer, der zumindest die richtigen Fragen gestellt hat

In den nächsten Tagen wird viel darüber zu reden sein, was Christian Kern da eigentlich gemacht hat. Was von seiner Zeit an der SPÖ-Spitze bleiben wird, ist ein Kurzzeit-Parteichef, der bereit war, nicht nur ein einziges Thema zu zelebrieren.