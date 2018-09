''Basti und Bumsti''Kickls Cousine spottet jetzt auch live über Innenminister

Daniela Kickl schreibt regelmäßig an ihren "lieben Cousin Herbert" und wettert darin gegen die Aktivitäten der Regierung unter "Basti und Bumsti". Jetzt hat sie ihre Briefe in einem Buch gesammelt und liest in Klagenfurt daraus.

Herbert Kickl bekommt regelmäßig Briefe von seiner Cousine © APA/HERBERT PFARRHOFER

Schon an seinem ersten Tag als Innenminister bekam Herbert Kickl (FPÖ) Post von seiner Cousine Daniela Kickl. Via Facebook gratulierte sie dem "lieben Cousin Herbert" dazu, dass er "als Erster in unserer Familie, zum Minister unserer schönen Alpenrepublik angelobt worden" sei. Die Wiener IT-Spezialistin kritisierte die Regierungsparteien unter anderem für das "Aufhussen der Menschen, die darauf auch noch reinfallen". Auch flockige Neujahrsgrüße schickte die Schreiberin ihrem prominenten Verwandten und dessen Chefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ), die sie "Basti und Bumsti" nennt.

In ihren Beiträgen schildert sie, was ihr an der türkis-blauen Regierung "ungut auffällt": die Vermischung von Polizei und Bundesheer, durch die "Basti und Bumsti und Herbert offenbar langsam aber sicher, schleichend aber dennoch, den österreichischen Rechtsstaat in einen Polizeistaat verwandeln". Mehrmals pro Woche schreibt sie auf ihrer Webseite. Mittlerweile ist Kickl schon bei "Brieferl No.115" angekommen.

Das Kärntner Renner-Institut holt Daniela Kickl jetzt nach Kärnten. Am 1. Oktober (ab 18.30 Uhr) wird sie in der SPÖ-Zentrale in Klagenfurt aus ihren Briefen an den Innenminister lesen. "Eine kritische, aber nicht humorlose Abrechnung mit der derzeitigen Bundesregierung und ihrem Innenminister!" wird versprochen. Im Buch "Lieber Cousin Herbert .... Dokumentation eines humorvollen Widerstandes" sind die Briefe gesammelt. Auch Kickls neues Buch "Beritten nach Schasklappersdorf" wird vorgestellt.

Mit diesem Posting begann alles:

