Seit Wochen sorgen in den USA „Pro-Palästina“-Protestcamps an Universitäten für eine intensive politische Debatte. Nun haben Aktivisten auch am Campus der Universität Wien ein solches Camp aufgeschlagen. Wie in den Vereinigten Staaten verurteilen die wohl linksgerichteten Demonstranten die israelischen Angriffe in Gaza.

Laut Polizei wurden Zelte errichtet und Transparente gezeigt, auf denen Sprüche wie „Widerstand ist international“, „Fight Patriachy“ oder „Not in our name“ zu lesen sind. Derzeit gebe es laut Polizei keine Grundlage für eine Auflösung. Man prüfe aber die skandierten Parolen und den Inhalt der Transparente.

Uni Wien: Kein Platz für Antisemitismus

Die Universität Wien distanzierte sich Montagabend „entschieden“ von den Anliegen der „Pro Palästina Proteste“ am Campus. Antisemitismus und die Verharmlosung von Terror hätten keinen Platz an der Universität Wien, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Für sachliche Diskussionen auch zu kontroversiellen Themen böten Universitäten ein kritisches Forum. Einseitige Darstellungen, Intoleranz, Rassismus und Antisemitismus dagegen verurteile man in aller Schärfe.

Polaschek: „Null Toleranz gegenüber extremistischen Haltungen“

Auch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) betonte, dass es „an Österreichs Universitäten keinen Platz für Antisemiten und Extremisten gibt“: „In unserem Land gilt die Freiheit der Wissenschaft, jedoch lassen wir null Toleranz gegenüber jeglicher Form von extremistischen und anti-israelischen Haltungen walten“, hieß es in einer der APA übermittelten Stellungnahme. „Ich verurteile daher alle Aktivitäten und Protestaktionen, die Terrorismus relativieren, Hass schüren und Menschen verunglimpfen, aufs Schärfste. Als österreichische Bundesregierung gilt unsere volle Solidarität Israel.“