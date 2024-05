Nach den Pro-Palästina-Protesten kehrt die Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA) am Montag zum Präsenzunterricht zurück. „Der Campus wird zum regulären Betrieb zurückkehren und plant, dies für den Rest der Woche beizubehalten“, hieß es in einer am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung der Universität. „Die Polizei wird weiterhin auf dem Campus präsent sein.“ Rektor Gene D. Block erklärte, die Campus-Sicherheitsmaßnahmen müssten dringend geändert werden.

Es werde eine Einheit geschaffen, die ausschließlich für die Sicherheit auf dem Universitätsgelände zuständig sei, so Block. Zum Leiter dieser Einheit wurde der bisherige Chef der Polizei von Sacramento berufen.

Ursprung der Proteste in New York

Die pro-palästinensischen Proteste an den US-Unis hatten Mitte April an der Columbia University in New York begonnen und sich seitdem auf mindestens 30 weitere Hochschulen im Land ausgeweitet. Die Demonstranten prangern zum einen die hohe Zahl von Toten im Gazastreifen an. Zum anderen fordern sie die Universitäten auf, Verbindungen zu Unternehmen zu beenden, die Verbindungen nach Israel haben. Immer wieder kam es auch zu antisemitischen Zwischenfällen.

Am Donnerstag hatte die Polizei auf dem UCLA-Campus ein Protestcamp geräumt und mehr als 200 Demonstranten festgenommen. Am Freitag kündigte die Universität in Kalifornien dann die vorübergehende Umstellung auf Online-Betrieb an.