Nach zwei russischen Drohnenangriffen auf die Millionenstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist die Zahl der Toten gestiegen. Nach Angaben ukrainischer Behörden kamen insgesamt acht Menschen ums leben, mindestens zehn wurden verletzt. Bei einem der Angriffe wurden in der Nacht sieben Menschen getötet. Dabei wurden mindestens neun Hochhäuser, drei Wohnheime, mehrere Verwaltungsgebäude, ein Geschäft, eine Tankstelle und Autos beschädigt, sagte Bürgermeister Ihor Terechow.

Später am Samstag wurde bei einem zweiten Angriff ein weiterer Zivilist in Charkiw getötet. Der erste Angriff ereignete sich im nördlich gelegenen Stadtbezirk Schewtschenkiwskyi, teilte Terechow am Samstag im Onlinedienst Telegram mit. Bei den Verletzten handelte es sich nach Polizeiangaben um sechs Männer im Alter zwischen 23 und 76 Jahren sowie um zwei 25 und 52 Jahre alte Frauen. Bei einem weiteren Angriff auf das Dorf Danyliwka vor den Toren von Charkiw wurde laut Polizei niemand verletzt.

Auf von der Polizei im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Fotos waren mehrere Brände in zivilen Bereichen zu sehen, darunter in der Nähe eines Hochhauses mit Wohnungen. Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden mehrere Gebäude durch russische Angriffe beschädigt, darunter Wohnblöcke und eine Tankstelle.