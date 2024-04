Der freiheitliche EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky hat auf dem Wiener Landesparteitag eine deftige Wahlkampfrede gehalten und dabei begriffliche Anleihen an den rechtsextremen Identitären genommen. Er wünsche sich einen blauen EU-Kommissar „für Remigration“, so Vilimsky. Bei dem Parteitag in der Messe wird Dominik Nepp erneut zum Landes-Obmann gewählt.

Man stelle sich einen roten Knopf vor, um Österreich aus dem „EU-Irrsinn“ herauszuholen, meinte Vilimsky. „Ich würde keine Millisekunde zögern, auf diesen Knopf zu drücken.“ Damit sei kein „Öxit“, also Austritt aus der EU gemeint, fügte er sogleich hinzu, sondern das Ziel sei, die EU „abzuspecken, zu redimensionieren“ und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie sonstige „Witzfiguren“ auf europäischer Ebene auszutauschen. EU-Parlament und Kommission sollten halbiert werden, forderte Vilimsky.

Zudem hätte Vilimsky gerne einen EU-Kommissar aus den Reihen der Blauen. Warum solle man neben einem „Volkskanzler“ Herbert Kickl nicht auch den Anspruch auf den Kommissar stellen, meinte er: Nämlich einen Kommissar für einen Rückbau der EU und „für Remigration“. Ziel für die EU-Wahl sei es jedenfalls, die derzeit drei Mandate auf sechs zu verdoppeln. Das sei aber „nur die halbe Miete“, deshalb arbeite er an einer Vernetzung von Partnerparteien in einem Bündnis - „dass wir diesen roten Knopf drücken können“.