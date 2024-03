Vor der Einfahrt ins Bundeskanzleramt war der rote Farbfleck nicht zu übersehen, das aufgeplatzte Plastiksackerl lag zur Mittagszeit immer noch auf der Fahrbahn. Ein Polizeifahrzeug sicherte am Ballhausplatz den Tatort. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen wurde auf ein Fahrzeug des Konvois von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ein Farbanschlag verübt. Das Fahrzeug soll einiges von der roten Farbe abbekommen haben.

Auf Puls24 waren Bilder eines mit roter Farbe beschmierten BMWs vor dem Kanzleramt zu sehen. Es soll sich nicht um ihre Limousine, sondern um ein Fahrzeug der Parlamentsdelegation handeln. Metsola selbst soll sich während des Zwischenfalls bereits im Inneren des Gebäudes zum bilateralen Gespräch mit Bundeskanzler Karl Nehammer eingefunden haben. Der Vorfall soll sich im Zuge einer nicht genehmigten antiisraelischen Demonstration am Rande von Metsolas Besuchs in Wien zugetragen haben.

Dem Vernehmen nach soll es laut Puls 24 bereits am Vorabend eine Störaktion im Rahmen einer Veranstaltung am Wiener Juridicum mit Metsola gegeben haben. Eine Studentin soll das Wort ergriffen und der EU-Parlamentspräsidentin vorgeworfen haben, es klebe Blut an ihre Hände, da die EU den „Genozid in Gaza“ unterstütze. Die Veranstaltung musste abgebrochen werden. Die Behörden ermitteln.