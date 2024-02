Der ehemalige Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz lässt für die hinter ihm stehenden Prozessbeobachterinnen und -beobachter keine Regung erkennen, als er die Urteilsverkündung des Richters verfolgt. Dieser befindet ihn schuldig, im Ibiza-Untersuchungsausschuss 2022 falsche Angaben unter Wahrheitspflicht gemacht zu haben. Acht Monate bedingt lautet das Strafmaß, gegen das sein Verteidiger im Anschluss an die Urteilsbegründung umgehend Rechtsmittel anmeldet. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig und die Sache für Kurz weiterhin nicht ausgestanden. Gleiches gilt für seinen früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli, der zu sechs Monate bedingt verurteilt wird.

Es ist ein Urteil, das zahlreiche Rechtsexperten, Prozessbeobachter und die Angeklagten selbst überrascht. Falsche Aussagen unter Wahrheitspflicht sind nicht leicht nachzuweisen, auch die Argumentation der Verteidiger, dass die Angeklagten aus Angst falsche Angaben gemacht haben, klangt nach einem möglichen Freispruch. Die Folgen, die ein solcher für die gelebte Wahrheitspflicht in künftigen Untersuchungsausschüssen bedeutet hätte, wären schwerwiegend gewesen. Das Angstmotiv hätte wohl einigen aktiven und ehemaligen Politikern als Entschuldigung für von der Wahrheit abweichende Antworten gedient.

Das aufwändig kultivierte Saubermann-Image von Kurz, der einen „neuen Stil“ versprochen hatte, wird durch das Urteil schwer erschüttert. Ein damit verbundener Reputationsverlust ist jedoch noch eine vergleichsweise verschmerzbare Folge, wenn man bedenkt, was diese – wenn auch nur vorläufige – Gerichtsentscheidung noch bedeutet. Dass der Richter im Urteil ausdrücklich die Aussagen von Ex-ÖBAG-Chef und Hauptbelastungszeuge Thomas Schmid als glaubwürdig und nachvollziehbar würdigt, verschafft diesem den nötigen Rückenwind auf den letzten Metern im langwierigen Rennen um den heiß ersehnten Kronzeugenstatus.

Im sogenannten Beinschab-Tool-Verfahren, in dem die Ermittler schweren Vorwürfe von frisierten und in Boulevardmedien platzierten Umfragen nachgehen, die Kurz‘ Einfluss in der ÖVP ausbauen sollten, hatte Schmid seinen ehemaligen Intimus erneut schwer belastet und der Staatsanwaltschaft volle Kooperation bei der Aufklärung zugesichert. Als Belohnung würde ihm als Kronzeuge Straffreiheit in Form einer Diversion winken. Dass ihn nun auch ein Richter in einem – von manchen Beobachtern als Aufwärmprozess – bezeichneten Verfahren den Stempel „glaubwürdig“ aufdrückt, verheißt nichts Gutes für den Ex-Kanzler und seine Vertrauten.

Die Kurz-Erzählung von umgedeuteten Kuss-Emoji-Chats und der Rache eines enttäuschten Anhängers bricht mit dem Urteil vorerst zusammen. Er zeigt sich dennoch optimistisch, das die nächste Instanz in seinem Sinne entscheiden wird. Bis dahin ist die heikle Kronzeugenfrage jedoch längst geklärt.