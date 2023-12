Rumänien, Bulgarien und Österreich haben nach Angaben der Regierung in Bukarest ein „politisches Übereinkommen“ über die Schengen-Erweiterung erzieht. Rumäniens Ministerpräsident Marcel Ciolacu jubelte am späten Mittwochabend auf Facebook: „Nach 13 Jahren kommt Rumänien endlich zu Schengen.“

Es dürfte ein schrittweiser Beitritt werden. Die Vereinbarung sei am 23. Dezember zwischen den Innenministerien in Wien, Sofia und Bukarest getroffen und danach auf diplomatischen Kanälen, der Ebene der Außenministerien sowie der EU-Vertretungen erörtert worden. Konkretisiert wurde nun offenbar, dass sich ab März 2024 zunächst einmal der Luft- und Seeweg in Schengen öffnen wird.

Ciolacu schrieb auf Facebook aber auch: „Ich bin zuversichtlich, dass wir 2024 die Verhandlungen für die Landgrenze abschließen werden.“ Aus dem rumänischen Innenministerium hieß es, dass die Verhandlungen über eine Schengen-Vollmitgliedschaft im kommenden Jahr „auf Hochtouren“ weitergeführt werden. Vom österreichischen Innenministerium lag noch keine Stellungnahme vor.