Gerhard Karner ist nicht zu beneiden: Der Innenminister soll Recht und Sicherheit für alle Menschen in Österreich gewährleisten, und auch noch, quasi als Parteiauftrag, den anschwellenden Wählerabfluss der ÖVP in Richtung FPÖ stoppen. An Letzterem gemessen, ist er dabei, grandios zu scheitern, wobei ihm der Rest der Kanzlerpartei auch keine große Hilfe ist.