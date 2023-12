Eigentlich hätten bereits am Montag alle Fragen an Thomas Schmid abgehandelt werden sollen. Doch der ehemalige ÖBAG-Chef musste sich heute erneut im Wiener Straflandesgericht einfinden, um im Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auszusagen. Zur Erinnerung: Ihm wird vorgeworfen, im Ibiza-U-Ausschuss vor drei Jahren unter Wahrheitspflicht die Unwahrheit gesagt zu haben. Unter anderem hatten Kurz und sein Mitangeklagter und ehemaliger Kabinettchef Bernhard Bonelli angegeben, bei der Bestellung der ÖBAG keine aktive Rolle gespielt zu haben.

Schmid hatte bereits bei seiner mit Spannung erwarteten Befragung am Montag - eine Nacherzählung des gesamten Prozesstages finden Sie hier - diesen Angaben widersprochen, Kurz sei maßgeblich in den Bestellungsvorgang eingebunden gewesen. Ein Nein von ihm wäre einem Veto gleichgekommen, erklärte Schmid. Kurz‘ Verteidiger versuchte wiederum, Schmids Glaubwürdigkeit anzugreifen. Dank der langen Befragungen durch diesen und den Richter kam die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nicht mehr zu Wort, deshalb muss Schmid heute erneut erscheinen. Die Anklage wird sich nun bemühen, Details zum Bestellvorgang zu erfahren, um damit ihre Argumentation zu stützen.

Die Verhandlung beginnt

Es geht los, und zwar mit einer Frage von Richter Michael Radasztics an die beiden Angeklagten. Er will wissen, ob sich etwas an ihren Aussagen geändert hat. Beide schütteln den Kopf. Dann betritt Schmid den Saal, erneut blickt er die beiden Angeklagten am Weg zu seinem Platz vor dem Richter nicht an. Radasztics beginnt mit der Frage, wie Schmid den früheren Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) kennengelernt hat. Dieser wird übrigens am Montag befragt, laut Kurz soll die damalige Bestellung der ÖBAG vorrangig bei ihm gelegen haben. Wann er diesem gesagt habe, dass er selbst ÖBAG-Chef werden will, könne Schmid nicht mehr genau sagen.

Die gesetzliche Entscheidung sei natürlich vom Finanzminister erfolgt, sagt der Zeuge. Aber die Vorbereitung dieser Entscheidung sei, wie er bereits ausgesagt habe, eng mit Kurz und Bonelli abgestimmt worden. Kurz schüttelt den Kopf. Schmid könne sich jedenfalls nicht erklären, warum Löger dieser Darstellung widerspricht. Dieser hatte Absprachen zur ÖBAG bestritten.