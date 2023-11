Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Donnerstag zu Beginn der Plenarsitzung des Nationalrats die in den vergangenen Tagen gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Sie entsprächen „in keinster Weise der Wahrheit“, sagte der Parlamentschef in einer kurzen Erklärung. Er habe zu keiner Zeit Einfluss auf Ermittlungen, laufende Verfahren oder Sicherstellungsanordnungen genommen. FPÖ und SPÖ, aber auch der grüne Koalitionspartner legten Sobotka den Rücktritt nahe. Abgewählt werden kann der Nationalratspräsident nicht.

Hintergrund ist ein an die Medien gelangtes, heimlich aufgenommenes Gespräch in einem Restaurant, in dem der ehemalige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek von Interventionen berichtete, eben unter anderem durch Sobotka. Dieser unterstrich im Plenum, dass er im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht dargestellt habe, auf keine Ermittlungen Einfluss genommen zu haben. Seine Tätigkeit will er fortsetzen und das Amt nach den gesetzlichen Vorschriften und nach bestem Wissen und Gewissen ausüben.

Kickl widmete gesamte Rede Sobotka

Die Erklärung Sobotkas, die am Abend zuvor in einer Sonderpräsidiale mit den Fraktionen vereinbart worden war, hatte vor allem seitens der Freiheitlichen heftige Reaktionen zur Folge. Einerseits hielten die blauen Abgeordneten, inklusive des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer, Schilder mit „Sobotka muss weg“ in die Höhe, andererseits widmete FPÖ-Chef Herbert Kickl seine gesamte Rede zum budgetären Unterkapitel Frauen und Familie Sobotka. Seit den Chats wisse man, dass sich die ÖVP auch selbst als „Familie“ sehe.

Die Rede Kickls hatte eine heftige Auseinandersetzung mit der Volkspartei zur Folge. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker vermutete, dass die Aufnahme im Zusammenhang mit der FPÖ entstanden sei. Er nannte Kickl „nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern auch ein Risiko für die Demokratie“.

Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen

Kritik an Sobotkas Erklärung kam aber nicht nur von Opposition, auch die stellvertretende Klubchefin der Grünen, Meri Disoski, meinte in einem Redebeitrag, ihre Partei habe schon mehrfach „sehr unmissverständlich“ festgehalten, dass man an Sobotkas Stelle den Hut gezogen hätte. Dass er im Amt bleibe, halte sie für einen Fehler. Disoski kritisierte aber auch, dass männliche Abgeordnete von ÖVP und FPÖ die Debatte über das Frauenbudget gewissermaßen kapern würden, obwohl das in der Präsidiale anders vereinbart worden sei. „Ich halte das wirklich für unwürdig. Macht‘s euch das woanders aus.“

Die Causa wird, wie erwartet, auch die Staatsanwaltschaft beschäftigen. Einerseits wird geprüft, ob ein Verstoß gegen Paragraf 120 des Strafgesetzbuchs vorliegt („Missbrauch von Tonaufnahmegeräten“). Andererseits wird aber auch dem Inhalt der Aufnahme nachgegangen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien der Kleinen Zeitung bestätigt. Geprüft wird, ob Ermittlungen wegen versuchter Anstiftung zum Amtsmissbrauch eingeleitet werden sollen. Zwei Akten wurden in dieser Causa nun angelegt.