Der Beitrittsstatus für Ukraine und Moldau schien schon zu Beginn des Gipfels bloß noch eine Formalität zu sein. Ein "historischer Augenblick auf geopolitischer Ebene", wie es Ratspräsident Charles Michel formulierte. Noch am Mittwoch hatte der deutsche Kanzler Olaf Scholz klar Schiff gemacht und in seiner Regierungserklärung in Berlin ein Ja der EU-27 gefordert. Scholz mahnte aber auch interne EU-Reformen sowie Fortschritte im Beitrittsprozess der Westbalkanstaaten ein - ein Punkt, der auch Österreich am Herzen liegt.