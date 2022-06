Scharfe Worte richtete Bundeskanzler Karl Nehammer beim EVP-Parteitag in Rotterdam an die Vertreter der europäischen Volksparteien. Angesichts des Kriegs gegen die Ukraine dürfe man nicht auf die Migrationsfrage vergessen. Applaus gab es auf seinen Satz in Bezug auf Russlands Angriff, „Österreich ist neutral in militärischer Hinsicht, aber nicht, wenn es darum geht, eine Meinung zu haben.“ Zurückhaltend sein Zugang zum angestrebten EU-Kandidatenstatus der Ukraine: Dieser Frage müsse man sich „seriös und ernsthaft widmen“. Im Gespräch mit Journalisten präzisierte der Kanzler dann, dass es im Kreis der Staats- und Regierungschefs kein homogenes Bild gebe. Nehammer: „Akzeptiert ist aber, dass, wenn man über die Ukraine spricht, man auch über Moldau sprechen muss.“ Das Land sei in einer extrem schwierigen Lage und leiste Unglaubliches, deshalb werde es auch nach Kräften von Österreich unterstützt.