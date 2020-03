Facebook

Ratspräsident Charles Michel beim EU-Gipfel - die anderen Teilnehmer sind in ihren Heimatländern © AP

Ein Tag, der in den Geschichtsbüchern seinen Niederschlag finden wird: Innerhalb weniger Stunden gab es eine Plenarsitzung des EU-Parlaments, ein Treffen der G20 und einen EU-Gipfel – eine Ansammlung von Treffen, die es so noch nicht gegeben hat. Die meisten davon fanden per Videokonferenz statt. Ausgenommen jenes des EU-Parlaments: Der Präsident und eine kleine Schar Abgeordneter kamen in den riesigen Plenarsaal, wo am Beginn auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine große Rede hielt. Tenor: Es ist an der Zeit, Einheit und Stärke zu demonstrieren. Die EU solle nicht mit 27 kleinen, sondern einem großen Herzen schlagen. Von der Leyen verwies auf die begonnenen Maßnahmen und übte scharfe Kritik an Ausfuhrbeschränkungen für medizinische Güter und den Grenzschließungen zwischen den Mitgliedsländern.