Theresa May: Eine Woche der Entscheidungen © (c) APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS (DANIEL LEAL-OLIVAS)

Der Abschied auf Raten, er wird vermutlich diese Woche noch um ein Kapitel reicher werden. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Europaminister Gernot Blümel am Montag in Brüssel bestätigte EU-Chefverhandler Michel Barnier, was er schon am Sonntagabend hatte durchklingen lassen: Es wird erwogen, den Briten für einen geordneten Rückzug aus der EU eine Verlängerung der Übergangsfrist zu gewähren. Bisher war man von einer Frist von 21 Monaten bis Ende 2020 ausgegangen. Aus gutem Grund: Dann endet nämlich der aktuelle mehrjährige Finanzrahmen und, so er rechtzeitig zustande kommt, der neue beginnt, mit einem Gesamtvolumen von 1279 Milliarden Euro.

