Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vertragsübergabe: EU-Verhandler Michel Barnier, Ratspräsident Donald Tusk © APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Der Vertrag, den EU-Chefverhandler Michel Barnier nun an EU-Rat und EU-Parlament übergeben hat und der in Großbritannien politische Schockwellen auslöst, ist die Grundlage für einen geordneten Ausstieg der Briten aus der EU – wäre er nicht zustande gekommen oder wird er jetzt noch abgelehnt, hätte das den gefürchteten „Hard Brexit“ mit schweren Auswirkungen für Wirtschaft und Bevölkerung zur Folge. Doch nach mehr als 17 Monaten zäher Verhandlungen ist er nun da; und doch nicht mehr als „nur“ der nötige Rahmen für die unfassbar große Zahl an Verknüpfungen, die nun entflochten werden sollen, ohne den Schaden noch größer zu machen, als er ohnehin schon ist. Es steht also auf jeden Fall noch viel Arbeit bevor.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.