Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/ISABEL INFANTES

Ganz genau sieben Jahre ist es in diesem Jänner her, dass David Cameron im Bloomberg-Gebäude der City of London vor die Kameras trat, weil er etwas zu „Britannien und Europa“ sagen wollte. Bedrängt von seiner Parteirechten und beunruhigt vom Aufstieg der Unabhängigkeits-Partei Ukip, kündigte der Tory-Premier an diesem denkwürdigen Tag ein Referendum zur weiteren Mitgliedschaft seines Landes in der EU an.