Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Schockwellen laufen durch Europa

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

29. April, 22.00 Uhr - 15 Jahre Erweiterung

Während in Berlin Merkel und Macron über die Westbalkanerweiterung diskutieren (interessanter Weise ohne Österreich, das sich gerade während des Ratsvorsitzes für das Thema sehr stark gemacht hat) wird ganz allgemein eines Jubiläums der EU gedacht: Am 1. Mai ist die große EU-Erweiterung 15 Jahre her. Damals, 2004, traten am 1. Mai gleich zehn Staaten der EU bei, darunter die "Ostländer" Polen, Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Slowenien sowie auch Malta, Zypern, Litauen, Estland, Lettland.

Die Bilanz ist durchwachsen; zwar haben alle wirtschaftlich aufgeholt, aber noch nicht das Rest-europäische Level erreicht. Alle zehn Beitrittsländer sind immer noch Nettoempfänger, in Ungarn und Polen macht die politische Situation durch rechte Tendenzen vielen Kopfzerbrechen.

Die Bevölkerungsmeinung hat sich in den letzten Jahren sogar leicht gebessert, konnte nun die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) in einer Umfrage belegen. Tenor: "Die Österreicherinnen und Österreicher bilanzieren positiver, als dies noch in den letzten Jahren der Fall war. Neue Erweiterungsrunden sehen die Befragten hingegen nach wie vor skeptisch", sagt Paul Schmidt, ÖGfE-Generalsekretär. Eine Mehrheit von 55 Prozent der Österreicher ist der Ansicht, dass die Erweiterung der EU um unsere Nachbarländer eine "gute Entscheidung" gewesen ist.