Ein Jahr Krieg – wie geht es weiter? Diese Frage diskutiert die österreichisch-amerikanische Gesellschaft in Kooperation mit der Kleinen Zeitung mit einem hochkarätig besetzten Podium. Es diskutieren: Dieter Bacher (Senior Researcher am Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung), Ewa Martyna-David (Independent Analyst und ehemalige Diplomatin der Republik Polen), Berthold Sandtner, (Oberst dG und Militäranalyst des Österreichischen Bundesheers) und Lukas Wank (Stellvertretender Direktor des Austrian Centre for Peace).