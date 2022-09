Wendet sich das Blatt im Ukraine-Krieg nun tatsächlich – zugunsten der Ukrainer?

GERALD KARNER: Mit jedem Tag, den diese Entwicklung so weitergeht, muss man von einem Wendepunkt sprechen. Russische Streitkräfte zogen sich im Osten zurück. Dieser ungeordnete Rückzug dürfte auch sehr chaotisch erfolgt sein, unter Zurücklassung von großen Mengen von Waffensystemen: Diese können kurzfristig nicht 1:1 ersetzt werden. Auch eine Umgruppierung im Osten in Richtung Donbas würde mehr oder weniger wirkungslos sein, weil die Waffensysteme fehlen. Mit der Wiedereroberung der strategisch wichtigen Stadt Kupjansk wurde von der Ukraine zudem ein wesentlicher Verkehrsknotenpunkt in Besitz genommen – über diese Stadt laufen mehrere Nachschublinien für den Donbas. Die Verteidigung der Russen im Osten ist erheblich geschwächt.