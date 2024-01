Einen Tag nach der russischen Ankündigung einer Intensivierung der Angriffe auf die Ukraine sind nach ukrainischen Angaben "viele" Raketen Richtung Kiew abgefeuert worden. Die Bewohner der Hauptstadt sollten vorerst unbedingt in Schutzräumen bleiben, erklärte am Dienstag in der Früh die ukrainische Luftwaffe. "Viele Raketen" seien Richtung Kiew unterwegs. Der ukrainische Präsident sieht derzeit keinen gangbaren Weg zu Frieden: „Putin erkennt Schwäche wie ein Tier, denn er ist ein Tier“.

Einen Tag nach der russischen Ankündigung einer Intensivierung der Angriffe auf die Ukraine sind nach ukrainischen Angaben "viele" Raketen Richtung Kiew abgefeuert worden. Die Bewohner der Hauptstadt sollten vorerst unbedingt in Schutzräumen bleiben, erklärte am Dienstag in der Früh die ukrainische Luftwaffe. "Viele Raketen" seien Richtung Kiew unterwegs.

Luftalarm im ganzen Land

Kurz zuvor hatte die Luftwaffe bereits über das gesamte Land verteilt Luftalarme ausgelöst. "Insgesamt sind 16 strategische Bomber vom Typ Tu-95MS in der Luft. Ignorieren Sie nicht den Luftalarm! Begeben Sie sich in die Schutzräume", erklärte die Luftwaffe im Online-Dienst Telegram.

Bereits am frühen Morgen waren in Kiew Explosionen zu hören gewesen. Nach Angaben der Stadtverwaltung versuchte die Armee gegen 2.00 Uhr Ortszeit, einen russischen Drohnenangriff abzuwehren. "Die Trümmer einer Drohne brennen auf einer Freifläche im Bezirk Desnjansky", erklärte Hauptstadt-Bürgermeister Witali Klitschko. Er fügte hinzu, dass Rettungskräfte an Ort und Stelle seien.

Putin kündigte Intensivierung der Angriffe an

Der Bürgermeister von Mykolajiw im Süden des Landes erklärte, die ukrainische Luftwaffe habe Drohnen abgeschossen, deren Trümmer einen Brand verursacht hätten. Die ukrainische Luftwaffe gab an, insgesamt in der Nacht 35 im Iran produzierte Shahed-Drohnen abgewehrt zu haben.

Am Montag hatte der russische Machthaber Wladimir Putin angekündigt, die Angriffe auf militärische Ziele in der Ukraine als Reaktion auf ukrainische Vergeltungsangriffe auf die russische Stadt Belgorod verstärken zu wollen. Bei einem Angriff auf Belgorod waren am Samstag 25 Menschen getötet worden, darunter fünf Kinder.

Die ukrainische Luftwaffe hatte am Neujahrstag ihrerseits Angriffe durch eine "Rekordzahl" russischer Kampfdrohnen gemeldet.