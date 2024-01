Dieser zweite Winter des umfassenden Kriegs fühlt sich anders an. Man kennt die russische Taktik des Bombardierens ziviler Infrastruktur, die die Menschen in die Verzweiflung treiben soll, bereits gut. Und das Land hat seine Luftabwehrsysteme das ganze Jahr über gründlich vorbereitet und dabei die bitteren Erfahrungen des letzten Winters nicht außer Acht gelassen. Von den Alliierten kamen mehr Waffen, die die Städte vor Raketen und Drohnen schützen sollen, aber auch ein paar neue Ansätze wurden aufgegriffen. Zum Beispiel mobile Brigaden, die „Shakhed“-Drohnen jagen und sie mit billigeren und schnelleren Mitteln ausschalten. Im Grunde handelt es sich dabei schlicht um Geländewagen, die mit Maschinengewehren und mobilen Flugabwehrsystemen ausgestattet sind. Die Wirksamkeit des Vorbereiteten wurde bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Bei jedem neuerlichen Angriff schoss die Luftabwehr die allermeisten Raketen ab, und in letzter Zeit wurde die sehr gute Trefferquote bei den Abschüssen zur Routine, auch wenn es natürlich immer noch Schäden und Verletzte gibt.