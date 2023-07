Der von vielen erwartete Rechtsruck in Spanien ist ausgeblieben. Ministerpräsident Pedro Sanchez darf durchatmen und hat sich bei Yolanda Díaz zu bedanken. Die selbst ernannte Kommunistin ist in Madrid kein Schreckgespenst, im Gegenteil. Als Arbeitsministerin in der Minderheitsregierung von Sanchez genoss Diaz trotz der höchsten Arbeitslosenquote innerhalb der EU große Beliebtheit.