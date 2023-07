Nach vier Jahren einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung unter der Führung von Pedro Sánchez bahnt sich in Spanien ein politischer Umbruch an. Letzte Umfragen lassen vermuten, dass die konservative Volkspartei (PP) stärkste Kraft werden könnte. Die rechtspopulistische Vox befindet sich zudem stark im Aufwind und könnte ebenfalls in die Regierung einziehen. Ein Blick auf den Kontinent zeigt: Der erwartete Rechtsruck in Spanien wäre kein Einzelfall, im Gegenteil.