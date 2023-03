Joe Biden, amtierender US-Präsident, entrüstete sich zu recht: „Wie kann es jemand wagen, kleinzureden oder zu leugnen, durch welche Hölle sie gegangen sind? Mehr als 140 Beamte wurden am 6. Jänner 2021 verletzt.“ Der Demokrat nimmt Bezug auf den Kapitol-Sturm und einer verharmlosenden Sendung des konservativen Nachrichtensender Fox News.

Vorgelegt wurde diese vom umstrittenen Moderator Tucker Carlson. Der Skandal ist augenfällig: Der weit rechts stehende Journalist hatte Aufnahmen gezeigt, die den Angriff auf den Kongress wie eine friedliche Zusammenkunft wirken ließen. Diese Aufnahmen waren Carlson zuvor exklusiv vom republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, überlassen worden. Der 53-Jährige präsentierte in seiner Sendung handverlesene Bilder und kommentierte à la Ex-Präsident Donald Trump, der immer wieder – an allen Fakten vorbei – behauptet, damals seien lediglich friedliche Demonstranten unterwegs gewesen.

Dass der Mob das Herzstück der US-Demokratie stürmen wollte, bewertet Carlson insgesamt als Inszenierung des FBI – dafür sei die für Trump gescheiterte Präsidentenwahl im Jahr 2020 „ein schwerer Verrat an der amerikanischen Demokratie“ gewesen. Das Mitglied der republikanischen Partei ist auch sonst nicht zimperlich, wenn es darum geht, Verschwörungstheorien über Themen wie Einwanderung, die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg auszustreuen. Kritiker werfen dem vom Spiegel als „Strammrechten“ Bezeichneten vor, auch Kreml-Propaganda wiederzukäuen.

„Die Sendung wählte zweckdienlich die ruhigeren Momente unserer 41.000 Stunden Videomaterial aus“, kritisierte Tom Manger, Chef der Kapitol-Polizei, die Sendung zum Sturm auf das Kapitol scharf. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, sprach von einer „der beschämendsten Stunden, die wir je

im US-Fernsehen gesehen haben“.