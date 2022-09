Frau Sully, wie tief sitzt der Schock im Vereinigten Königreich, das nun nach über 70 Jahren Amtszeit seine Monarchin verloren hat?

MELANIE SULLY: Es musste angesichts des hohen Alters der Königin einmal kommen, das ist klar. Ich würde es ein "Weltereignis" nennen. Viele werden diesen Tag nie vergessen, ein Tag, von dem man aber weiß, wo man war und was man sich dachte, als man "es" schließlich erfahren hat.



Kann man von einer Zäsur sprechen, und das nicht nur im Vereinigten Königreich?

SULLY: Ja, eine Art Zeitenwende.



Bei den vielen der Qualitäten, die die Königin hatte, was stach für Sie am meisten heraus?

SULLY: Ihr verschmitzter Humor, obwohl sie in der Ausübung ihres Amtes in der Öffentlichkeit sehr ernst war! Ihr verstorbener Mann Philip hatte bekanntlich auch herrlich trockenen Witz.



Und der Mangel an Emotionen, der ihr nachgesagt wird ...?

SULLY: Man darf nicht vergessen, wie und in welcher Zeit sie aufgewachsen ist. Es war ihr Training! In dieser Klasse galten Emotionen als Zeichen der Schwäche. Nach dem Tod von Diana sah man aber, dass ihr das Nichtzeigen von Empathie als Schwäche ausgelegt worden ist.