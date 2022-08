Die Reise der US-Demokratin Nancy Pelosi war für China ein Affront und wird als schwere Verletzung der "Ein-China-Politik" durch die USA angesehen. Die chinesische Volksbefreiungsarmee antwortete in den letzten Tagen mit massiven Militärmanövern rund um den Inselstaat. Sie übt den Ernstfall: Einen zukünftigen Krieg gegen Taiwan und die USA, obwohl es unter der amerikanischen Politik der "strategischen Ambiguität" nicht klar ist, ob Washington im Fall eines chinesischen Angriffs Taipeh unterstützen würde. Droht nun ein bewaffneter Konflikt in Ostasien, der das Potenzial hat, zur nächsten Weltkrise zu werden?

Zumindest aus militärischer Sicht ist nicht davon auszugehen. Es ist nämlich fraglich, ob die chinesische Volksbefreiungsarmee in naher Zukunft überhaupt die Kapazitäten hat, die Insel anzugreifen, um sie zu besetzen.