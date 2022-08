Die Nachricht schlug im politischen Washington wie eine Bombe ein: Wie in einer Aktion gegen einen Mafia-Paten hat das FBI in den Morgenstunden die Villa Donald Trumps in Florida umstellt – mehrere Stunden lang blieben sie dort, um auf dem Luxusanwesen eine Razzia durchzuführen. Der prominente Bewohner weilte zu dem Zeitpunkt selbst in New York. Im letzten Moment erst informierte das FBI Trumps Wächter – damit es nicht auch noch zu einem ungeplanten Schusswechsel käme.