Markus Söder © (c) AFP (MATTHIAS BALK)

Überraschende Kehrtwende im deutschen Bundesland Bayern. Das in ganz Deutschland umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots läuft im Freistaat schon heute aus. Die Staatsregierung in München verzichte auf eine Verlängerung der Vorschrift, „wir belassen es dabei“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Freitag der Deutschen Presseagentur in München.