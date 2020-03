Facebook

Herr Knaus, Sie warnen schon seit Längerem vor der nächsten großen Flüchtlingskrise. Ist sie jetzt da?

GERALD KNAUS: Ja. Und dies sollte niemanden überraschen. Zwei Dinge kommen zusammen. In der Türkei wächst seit Anfang letzten Jahres der politische Druck auf die Regierung, die 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Nun droht eine neue große Flucht Hunderttausender aus Idlib. Vor diesem Hintergrund hat die EU dabei versagt, klarzumachen, dass sie aus Eigeninteresse die Türkei weiterhin bei der Integration der größten Zahl von Flüchtlingen in einem Land in der Welt unterstützen wird. Dazu wächst in Griechenland seit letztem Sommer der Druck. Es sind in drei Monaten im Herbst fast 30.000 Menschen auf die Inseln gekommen. Dort war die Lage immer schlecht. Nun kam es zur Explosion. Dort sind heute über 40.000 Asylsuchende unter unzumutbaren Umständen. Im Jänner 2020 wurden 2000 auf das Festland gebracht, aber mehr als 3000 kamen an. Heute waren es über 500 an einem Tag. In einem Monat werden es 15.000 sein. Das Ergebnis: Ankara und Athen stehen unter enormem Druck.