Peter Pelligrini © (c) AFP (LUDOVIC MARIN)

Zwei Jahre ist es her, seit ein von einem slowakischen Oligarchen gekaufter Mörder den Enthüllungsjournalisten Ján Kuciak und dessen Verlobte Martina Kušnírová in ihrem Haus kaltblütig erschoss. Seither ist die Slowakei nicht mehr, wie sie vorher war. Premier Robert Fico und sein Intimus, Innenminister Robert Kaliňák, spielten sich anfangs als große Aufklärer auf. Als jedoch ruchbar wurde, dass Kuciak in seinem nächsten Artikel Belege für die enge Verflechtung mafiöser Strukturen mit höchsten Regierungsstellen schreiben wollte, mussten sie zurücktreten. Zehntausende Menschen gingen aus Protest gegen die Zustände in ihrem Land auf die Straße. Das landesweite Entsetzen schlug um in Wahlergebnisse: Erst wurde mit Zuzana Čaputová eine sozialliberale Anwältin zur Präsidentin gewählt. Und auch bei den Europawahlen, die eigentlich eine weitere Abrechnung mit dem System Fico war, siegten die liberalen Kräfte.