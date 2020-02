Viele Einzelgespräche EU-Gipfel: Harter Poker um Billionen-Euro-Haushalt

Harter Poker um mehr als eine Billion Euro: Beim Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zum nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der Europäischen Union hat sich am Donnerstagabend kein schneller Kompromiss abgezeichnet. EU-Ratspräsident Charles Michel versuchte in Brüssel in vielen Einzelgesprächen, einen Durchbruch zu erreichen.