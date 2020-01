Mitten im brandgefährlichen Konflikt zwischen der USA und dem Iran reist die deutsche Kanzlerin am heutigen Samstag zum russischen Präsidenten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/EPA/ALEXEY NIKOLSKY /RIA NOV

Es ist ein heikler Besuch in politisch aufgeheizter Lage: Am Samstag fliegt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau. Bei dem Arbeitsbesuch im Kreml sollen verschiedene Konfliktherde auf der Welt angesprochen werden.

Ein kurzfristig angesetztes Krisengespräch sei das Treffen aber nicht, wird in Berlin und Moskau betont. Merkel wird von Deutschlands Außenminister Heiko Maas begleitet.

Der US-Angriff auf Irans Top-General Qassem Soleimani im Irak ist nach Moskauer Angaben nicht der Grund für die Einladung nach Russland. Auch in Berlin wird Wert auf die Feststellung gelegt, dass der Besuch schon vor Weihnachten geplant worden sei - also lange vor der jüngsten Eskalation im Iran-Konflikt.

Merkel, die Putin so lange wie wenige aktive westliche Politiker kennt, setzt immer wieder auf das persönliche Gespräch mit dem Kremlchef - auch wenn Putin für sie oft ein schwieriger Gesprächspartner ist.

Zuletzt war Merkel im Mai 2018 in Russland, sie traf sich mit Putin in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi. In der russischen Hauptstadt war Merkel seit Mai 2015 nicht mehr. Damals war sie zu den Gedenkfeiern 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieges nach Moskau gereist.

Merkel, die Putin so lange wie wenige aktive westliche Politiker kennt, setzt immer wieder auf das persönliche Gespräch mit dem Kremlchef - auch wenn Putin für sie oft ein schwieriger Gesprächspartner ist. Unvergessen bleibt, wie Putin einst seinen Hund mit zu einem Treffen mit Merkel mitbrachte - wohl wissend, dass die Kanzlerin großen Respekt vor großen Hunden hat.

Doch einschüchtern lässt sich Merkel nicht. Die Kanzlerin und Putin reden zeitweise ganz ohne Übersetzer: Seit seiner Zeit als KGB-Offizier in Dresden spricht Putin Deutsch, Merkel wiederum kann Russisch. Um diese Themen dürfte es am Samstag im Kreml gehen: