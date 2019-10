Der türkische Militäreinsatz gegen die Kurden in Nordsyrien lässt die Jihadisten Morgenluft wittern. Sie könnten die Kriegswirren zu einer Massenflucht nutzen, sich neu organisieren oder auch nach Europa durchschlagen.

Unter Beschuss: Von der Stadt Ras-al-Ain an der syrisch-türkischen Grenze steigen schwarze Rauchwolken auf © (c) APA/AFP/NAZEER AL-KHATIB (NAZEER AL-KHATIB)

Kaum hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan per Twitter seine Militäroffensive gegen die nordsyrischen Kurden ausgerufen, brach in der ehemaligen IS-Hauptstadt Raqqa die Hölle los. Wie aus dem Nichts tauchten mehrere dutzend Terroristen auf und lieferten sich ein mehrstündiges Feuergefecht mit kurdischen Polizisten. Ihr „koordinierter und organisierter“ Angriff, wie ihn ein Augenzeuge beschrieb, jedoch scheiterte. Trotz mehrerer Selbstmordattentäter gelang es den Angreifern nicht, das Hauptquartier der syrisch-kurdischen Sicherheitskräfte im Zentrum zu stürmen. Seit dem Fall der Euphrat-Stadt 2017 hat es keinen derartigen Großangriff der Terrormiliz mit Schnellfeuergewehren und Granatwerfern mehr gegeben. Doch schon bald, bei einem nächsten Anlauf, könnten die IS-Schläferzellen Erfolg haben und Teile des Stadtgebietes wieder in ihre Gewalt bringen.