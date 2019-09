Nach den Angriffen auf die saudi-arabische Ölindustrie haben Aktien in dem Königreich deutlich verloren. Der Hauptindex des Landes fiel zur Markteröffnung am Sonntag um 2,3 Prozent. Auch andere Börsenplätze am Persischen Golf gaben nach. So fiel der wichtigste Index in Kuwait um 1,1 Prozent, in Dubai waren es 0,8 Prozent.

Der Aktien-Index des Landes hat seit Anfang Mai 18 Prozent an Wert verloren. Saudi Basic Industries - der größte petrochemische Konzern des Landes - büßte am Sonntag 3,3 Prozent an Börsenwert ein. Der führende Ölproduzent Saudi Aramco plant gerade einen Börsengang in Riad.