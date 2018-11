Facebook

Macron und Merkel © APA/AFP/POOL/FRANCOIS MORI

Rührende Begebenheit beim Frankreich-Besuch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel: Rund um das Weltkriegs-Gedenken traten Staatspräsident Emmanuel Macron und Merkel gemeinsam auf.

Dabei wandte sich eine 101-jährige Frau an Merkel: "Sind Sie Frau Macron?" Merkel schmunzelte und erklärte der betagten Dame mehrmals: "Ich bin die deutsche Kanzlerin."

Hier das Video:

Hier erklärt Kanzlerin Merkel einer über 100-Jährigen, dass sie nicht die Frau von Frankreichs Präsident Macron ist. pic.twitter.com/0a2usUOOAJ — tagesschau (@tagesschau) 12. November 2018

Beim Gedenken an das Ende des verheerenden Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren haben Deutschland und Frankreich am Sonntag eindringlich vor dem erstarkenden Nationalismus und Gefahren für den Weltfrieden gewarnt. "Die alten Dämonen steigen wieder auf - bereit, ihr Werk von Chaos und Tod zu vollenden", sagte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bei einer großen Feier mit rund 70 Staats- und Regierungschefs.

Weltkriegsgedenken: Staatschefs in Paris Knapp 70 Staats- und Regierungschefs hatten eine Einladung Macrons zu der Feier am Pariser Triumphbogen angenommen. Macron will die Feier zum Jahrestag des Kriegsendes, der in Frankreich alljährlich groß begangen will, diesmal zu einem Friedensappell und Aufruf zu internationaler Zusammenarbeit machen. APA/AFP/JACQUES DEMARTHON Macron heißt Angela Merkel willkommen. AP Am Nachmittag sollten die Staats- und Regierungschefs an der ersten Ausgabe des Pariser Friedensforums teilnehmen, bei dem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel die Eröffnungsrede halten wird. AP Spaniens König Felipe. AP Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite. AP Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer. APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER Der kanadische Premier Justin Trudeau. AP Recep Tayyip Erdogan und seine Frau Emine Erdogan. AP Die Stimmung scheint trotz des wichtigen historischen Ereignisses gelöst zu sein. AP Spaniens Premier Pedro Sanchez mit seiner Frau Begona Gomez. AP Der finnische Präsident Sauli Niinisto. AP Sloweniens Präsident Borut Pahor. AP Henri und Maria Teresa von Luxemburg. AP Macron blickt zum Himmel, der Tag ist ein regnerischer in Paris. AP Der Generalgouverneur von Australien, Sir Peter Cosgrove. AP Kroatiens Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic. AP Bulgariens Präsident Rumen Radev und seine Frau Desislava Radeva. AP Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset und seine Frau Muriel Zeender Berset AP Israels Premier Benjamin Netanyahu mit seiner Frau Sara. AP UN-Generalsekretär Antonio Guterres. AP Der belgische Premier Charles Michel mit seiner Lebensgefährtin Amelie Derbaudrenghien. AP Der griechische Premier Alexis Tsipras. AP EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. AP US-Präsident Donald Trump stieß zu den Gedenkfeiern. AP Macrons Rede bildete den Höhepunkt der großen Gedenkfeier am Triumphbogen, die mit der Entzündung der ewigen Flamme zu den Klängen von Maurice Ravels "Bolero" abgeschlossen wurde. AP Mehr Bilder... AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP Einer Frau mit nacktem Oberkörper gelang es, die Absperrungen zu durchbrechen, als der Konvoi von US-Präsident Donald Trump auf dem Weg vom Elysee-Palast zum Pariser Triumphbogen fuhr. Über ihre Brüste hatte sie das Wort "Fake" geschrieben. AP Polizisten zerrten die Frau umgehend von der Straße. Beobachter vermuteten, dass es sich um eine Aktivistin der Gruppe "Femen" gehandelt haben könnte, die schon mehrmals mit ähnlichen Aktionen bei internationalen Treffen für Aufsehen gesorgt hatte. AP 1/37