An einem Freitagvormittag schickt der 15-jährige Jaylen Fryberg, Schüler an der Marysville Pilchuck Highschool im US-Bundesstaat Washington, eine SMS an seine Schulfreunde. Sie sollen ihn, den beliebten „homecoming prince“ mit den pechschwarzen, langen Haaren, in der dortigen Cafeteria treffen. Wer eine Schulstunde hat, solle diese schwänzen. Um 10.40 Uhr, als fünf seiner Freunde in der voll besetzen Halle an einem Tisch versammelt sind, holt er die Pistole seines Vaters aus dem Rucksack und erschießt sie. Vier Kinder sterben, Fryberg richtet sich selbst. Wenige Minuten zuvor hatte er sich per SMS bei seiner und den Familien der Opfer entschuldigt und Instruktionen für seine Beerdigung gegeben.

