Kritiker des Kronprinzen Lassen Saudis Kritiker in der Türkei ermorden?

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Friedensnobelpreisträgerin Tawakkol Karman legt nach Khashoggis Verschwinden Protest vor dem saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ein © AP

In dem mysteriösen Fall des seit Dienstag verschwundenen saudischen Publizisten und Dissidenten Jamal Khashoggi gibt es eine dramatische Wende. Am Wochenende erklärten türkische Regierungsvertreter gegenüber der „New York Times“ und westlichen Nachrichtenagenturen, ein speziell angereistes Killerkommando habe nach bisherigen Erkenntnissen den Kritiker des 33-jährigen Thronfolgers ermordet und seine Leiche fortgeschafft. 15 saudische Agenten seien am Morgen des Tattages in zwei Privatjets eingeflogen, hätten sich zur gleichen Zeit wie Khashoggi im Konsulat aufgehalten und Istanbul noch am Abend wieder verlassen.