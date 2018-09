Der türkische Präsident wird heute mit militärischen Ehren in Deutschland empfangen. "Bild"-Zeitung schreibt: "Erdogan verhöhnt Deutschland mit Islamisten-Gruß". Am Nachmittag werden Großdemonstrationen in Berlin erwartet.

Recep Tayyip Erdogan und seine Frau Emine flankiert von Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender © APA/AFP/ADAM BERRY

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist auf Staatsbesuch in Berlin und wünscht sich einen "Neustart" der Beziehungen zu Deutschland. Erdogan wird mit allen protokollarischen Ehren empfangen - und mit Protesten auf der Straße.

Zum offiziellen Auftakt in Deutschland empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den türkischen Staatschef am Freitag mit militärischen Ehren. Später gibt es ein Mittagessen mit Kanzlerin Angela Merkel und abends ein Staatsbankett. Zahlreiche Oppositionspolitiker haben ihre Teilnahme an dem Bankett aus Protest gegen Erdogan abgesagt.

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte überzogene Erwartungen gedämpft und gesagt, der Besuch sei kein Ausdruck von Normalisierung der Beziehungen, könne aber ein Anfang sein. In Berlin sind mehrere Demonstrationen angekündigt, die sich vor allem gegen die Inhaftierung von Journalisten und Regimegegnern in der Türkei wenden.

Erdogan besucht Deutschland

Umstrittener Gruß

Indes wird in deutschen Medien bereits heftig diskutiert, ob Erdogan am Tag der Ankunft in Deutschland bereits provozierte: "Kaum waren er und Gattin Emine (63) aus ihrem Regierungs-Airbus A 340 und in die schwarze Staatslimousine (Mercedes Maybach S-Klasse) gestiegen, reckte Erdogan die rechte Hand zum Gruß der islamistischen Muslim-Brüder. Eine Provokation – gegen westliche Werte und Demokratie!", schreibt die "Bild"-Zeitung. Und weiter: "Erdogan verhöhnt Deutschland mit Islamisten-Gruß".

Die Kritik an Erdogans Staatsbesuch ist groß. Mehrere Abgeordnete verschiedener Parteien erklärten, nicht am Staatsbankett am Freitag teilzunehmen.

Mit allen militärischen Ehren empfangen Foto © APA/AFP/ADAM BERRY

Grünen-Mann Cem Özdemir nimmt am Bankett teil: Deutschland müsse Erdogan zeigen, dass hier auch oppositionelle Kräfte sprechen dürfen und gehört werden. “Erdogan muss es aushalten, dass einer seiner Kritiker da ist. In der Türkei kann er sie mundtot machen, hier nicht”, sagte der Grünen-Politiker.

Pressestimmen zum Erdogan-Besuch in Deutschland "Jyllands-Posten" (Aarhus): "Es gibt viele gute Gründe, mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu sprechen, obwohl er ein Autokrat ist und fast eigenhändig sein Land an den Abgrund geführt hat, wenn es um die Menschenrechte auf dem Balkan geht. (...) Es ist dennoch richtig, Erdogan zum Beispiel im Ausland zu empfangen, aber nicht, wie Deutschland es jetzt tut. Erdogans Besuch wurde zu einem Staatsbesuch hochgestuft, mit Parade und Blasmusik und einem Bankett bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Niemand kann Steinmeier oder der deutschen Regierung vorwerfen, mit halben oder ganzen Diktaturen zu sympathisieren, warum also dieser Zirkus? Warum Erdogan eine Manege geben, wo er sich ohne die geringste Form von Selbstkritik wie ein osmanischer Monarch präsentieren kann?" "Neue Zürcher Zeitung": "Über Moscheen, Vereine, Internetforen und die Sendungen des staatlichen türkischen Fernsehens wird gezielt politisch und kulturell Einfluss genommen auf die im Ausland lebenden türkischstämmigen Bürger. Während die Pflege der kulturellen Bande zur Heimat der Vorväter bereichernd wirken kann, kann eine starke Bindung an das Ursprungsland gleichzeitig die Integration in die neue Heimat behindern. Genau das ist das Ziel von Erdogans Außenpolitik. Die Auslandtürken sollen sich nicht mit ihrem neuen Zuhause identifizieren, sondern mit dem Land und der Kultur ihrer Eltern und Großeltern. Diese Haltung treibt gezielt einen Keil zwischen die türkischen Bürger in Europa und die Gesellschaft, in der sie leben. Die Folgen dieser von Erdogan gewollten und aktiv betriebenen Entfremdung sind gravierend - in erster Linie für die im Ausland lebenden Türken selbst. Keine Bevölkerungsgruppe in Deutschland ist wirtschaftlich und sozial so schlecht gestellt wie die türkischstämmige."

Liste mutmaßlicher Terroristen Vor dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland soll der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel eine "Terrorliste" mit 69 Namen übergeben worden sein. Aufgelistet seien Personen, die in der Türkei wegen Terrorismus gesucht werden und in Deutschland Zuflucht gefunden hätten, darunter der Journalist Can Dündar, meldete die regierungsnahe Zeitung "Yeni Akit" am Freitag. Die Türkei fordere "dringend" die Auslieferung der 69 Personen. Die Liste enthalte auch genaue Adressdaten der Betroffenen und Fotos, welche die Gesuchten beim Betreten und Verlassen ihrer Häuser zeigten. Von deutscher Seite lag zunächst keine Bestätigung vor. Auf der Liste, die "Yeni Akit" nach eigenen Angaben vorlag, stünden demnach auch ein bekannter Akademiker und mutmaßliche Putschisten, wie etwa Adil Öksüz. Schon im Juni hatte die Türkei von Deutschland Informationen über den Aufenthaltsort von Öksüz erbeten. Dieser soll ein enger Vertrauter des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen sein, den die türkische Führung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht.