Die Rute ins Fenster gestellt hat Joe Biden dem israelischen Regierungschef schon Anfang April. In einem Telefonat mit Benjamin Netanjahu hat der US-Präsident damals die weitere Unterstützung Israels an den verbesserten Schutz von Zivilisten und Helfern im Gazastreifen geknüpft und „konkrete und messbare“ Schritte zur Verringerung des Leids der Palästinenser gefordert.

Knapp einen Monat später macht Biden, der sich schon seit langer Zeit frustriert über Netanjahus kompromisslosen Kriegskurs zeigt, nun Ernst. In einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN kündigte der 81-jährige Demokrat an, keinen US-Waffen mehr liefern zu wollen, falls Israel tatsächlich seine lang erwartete Offensive auf die Stadt Rafah starten sollte, in der hunderttausende Flüchtlinge unter erbärmlichen Umständen zusammengepfercht sind. Schwere Fliegerbomben hält das Pentagon schon seit Mitte der Woche zurück.

Dass sich Biden - wenn auch spät - zu dieser Entscheidung durchgerungen hat, ist nicht nur aus moralische Gründen folgerichtig, sondern auch aus polittaktischen. Schon seit Monaten steht der Präsident unter massivem Druck des linken Flügels seiner Partei, dessen Rückhalt er für einen Wahlsieg im November dringend benötigt. Bidens lange Zeit bedingungslose Unterstützung für Israel wird hier als Hilfe für einen Unterdrückerstaat gelesen, der sich wenig um Kollateralschäden schert, die Pro-Palästina-Demonstrationen an den amerikanischen Elite-Unis haben diese Sichtweise mittlerweile von den Parteizirkeln in die Wohnzimmer des Landes getragen. Bei den demokratischen Vorwahlen wählte ein nicht unerheblicher Prozentsatz aus Protest gegen die Israel-Politik des Präsidenten weiß.

Der Waffenstopp, der aus so vielen Gründen richtig erscheint, könnte in vielen Bereichen allerdings genau das Gegenteil von dem bewirken, was Biden damit beabsichtigt hat. Denn die Aussetzung der Lieferungen beschert der Hamas nicht nur einen Propagandaerfolg, sondern auch einen taktischen Sieg, der die Führung der islamistischen Terrororganisation nur darin bestärken wird, die Zivilisten im Gazastreifen als menschliche Schutzschilder zu missbrauchen. In den Verhandlungen über eine Feuerpause wird die Hamas nun noch mehr auf Zeit spielen, da sie davon ausgeht, dass jeder weiterer durchgehaltene Tag, die Chance auf ein langfristiges Überleben der Bewegung erhöht.

So zeigt sich vor allem wie machtlos der mächtigste Mann der Welt im Nahost-Konflikt ist. Denn an den grundsätzlichen Kriegszielen der beiden Parteien wird der Waffenstopp genauso wenig ändern wie frühere US-Initiativen. Hamas-Chef Ismail Hanijeh will eine militärische Zerschlagung seiner Bewegung verhindern, Netanjahu möchte - ob mit oder ohne US-Hilfe - genau das erreichen. „Wenn es sein muss, werden wir mit unseren Fingernägeln kämpfen“, sagte Israels Premier als Biden auf CNN den Waffenstopp ankündigte.