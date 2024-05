Es gibt eine „gut begründete Angst“, dass Israelis Ziele von Terroristen werden, so der „Nationale Sicherheitsrat“ in Israel über den „Eurovision Song Contest“ (ECS) in Malmö. Die schwedische Stadt sei „als Zentrum des anti-israelischen Protests“ bekannt. Aus diesem Grund haben die Behörden in Jerusalem die Reisewarnung für Israelis verschärft.