Wie wenig der Iran eine totale Konfrontation mit Israel will, ist in den vergangenen Tagen deutlich geworden. Teheran hat seine Vergeltungsschläge nicht nur lange vorher angekündigt und Israel damit Zeit zur Vorbereitung gelassen, sondern sogar den Erzfeind USA vorab informiert. Der Angriff mit rund 300 Drohnen und Raketen diente also vor allem der Gesichtswahrung Teherans nach innen und gegenüber den regionalen Verbündeten. Die Eskalationsgefahr ist damit aber nicht gebannt. Denn der Konflikt zwischen den beiden Staaten wird nicht nur durch die fortwährenden iranischen Versuche bestimmt, Israel, überall, wo es möglich ist, zu schaden.

Schon seit Jahren befürchtet Israel, dass Teheran sich durch die Entwicklung einer Atombombe in die Riege jener Regime einreiht, die ihre machtpolitischen Ziele unter dem nuklearen Schutzschirm durchzusetzen versuchen. Und im Licht des jüngsten Angriffs könnte Israels Premier Benjamin Netanjahu geneigt sein, nun auch diese Bedrohung militärisch anzugehen.