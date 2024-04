Erkennbar ist das Logo am weißen Autodach der Hilfsorganisation „World Central Kitchen“ (WCK) noch. „Orld Entral Itchen“ steht da. Der Rest ist Krater, wurde von einer Drohne gefressen, wie Fotos von der Unglücksstelle zeigen. Nach dem israelischen Angriff auf einen NGO-Konvoi im Gazastreifen, bei dem insgesamt sieben Mitarbeiter (u.a. aus Australien, Polen und Großbritannien) getötet wurden, herrscht Fassungslosigkeit. Auch das offizielle Israel weiß um die Tragik. Zu Mittag drückte man sein tiefstes Beileid aus. Eine unabhängige Kommission solle den Fall untersuchen, versprach Armeesprecher Daniel Hagari. Premierminister Benjamin Netanjahu räumte den Angriff ein, bedauerte den „unbeabsichtigten“ Vorfall. „Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert“, so Netanjahu weiter.