Nach der krachenden Niederlage der AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bei den Wahlen in Istanbul und anderen Städten beginnt sich die türkische Politik bereits auf die Zeit nach seinem Abgang vorzubereiten. Bei Kommunalwahlen gelten zwar andere Regeln als bei Präsidentschafts- oder Parlamentswahlen. AKP-Stammwähler konnten ihrem Präsidenten am Sonntag einen Denkzettel verpassen, ohne damit einen Machtwechsel in Ankara zu riskieren oder zu befürworten. Doch das Ausmaß des Oppositionssieges deutet darauf hin, dass in der türkischen Politik etwas ins Rutschen geraten ist, das von Erdogan möglicherweise nicht mehr zu stoppen ist.