Rien ne vas plus. Nichts geht mehr. Angesichts drohender Geldstrafen von gut einer halben Milliarde Dollar hat Donald Trumps Wahlkampfteam um Spenden seiner Anhänger gebeten. Spendenbeträge seien bereits ab 20 Dollar erwünscht. „Lasst eure dreckigen Hände vom Trump Tower!“, hieß es in einer Botschaft an die Justiz. Das Trump-Team weiß die finanzielle Not als Verfolgung der Elite zu inszenieren.