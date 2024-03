Mit viel Pomp und Trara beschließt die Europäische Volkspartei EVP derzeit in Bukarest ihr politisches Programm für die nächsten fünf Jahre. Monatelang wurde an den Formulierungen gefeilt, alle konnten sich einbringen und nicht zuletzt nach Bedenken aus Österreich wurde die eine oder andere Formulierung in dem 23 Seiten starken Manifest noch abgeschwächt.