Dass das von Russland abgehörte Gespräch, in dem deutsche Offiziere über einen Taurus-Einsatz in der Ukraine sprechen, die Wogen hochgehen lässt, ist nachvollziehbar. Schließlich hat die verteidigungspolitischen Debatten in Berlin in den vergangenen Monaten nichts so stark bestimmt, wie eine mögliche Lieferung der reichweitenstarken Marschflugkörper, mit dem die Ukraine auch strategisch wichtige Ziele in Russland treffen könnte.