Die italienische Europaabgeordnete und Duce-Enkelin Alessandra Mussolini hat ihre Kandidatur bei den EU-Parlamentswahlen im Juni angekündigt. „Ja, ich werde kandidieren“, antwortete die 61-Jährige bei der Präsentation ihres Memoiren-Buchs „Il gioco del buio“ (Das Spiel des Dunklen) laut Medienangaben vom Donnerstag. Sie hoffe auf eine Wiederwahl in den Reihen der Forza Italia, der Regierungspartei des im Juni verstorbenen Expremiers Silvio Berlusconi.

Alessandra Mussolini ist die Tochter des „Duce“-Sohn Romano Mussolini und dessen erster Frau Maria Scicolone, der Schwester von Filmstar Sophia Loren. Sie blickt auf eine lange politische Karriere zurück, die sie 1992 mit der Wahl zur Abgeordneten in Rom begann. Von 1992 bis 2004 sowie von 2008 bis 2013 gehörte sie der italienischen Abgeordnetenkammer, anschließend bis 2014 dem Senat an.

Die Politikerin war zunächst Mitglied des neofaschistischen MSI (Movimento Sociale Italiano) bzw. von dessen Nachfolgepartei Alleanza Nazionale (AN). Alessandra Mussolini war 2003 der AN ausgetreten, als der damalige Parteichef Gianfranco Fini, den Faschismus „das absolute Böse“ nannte und obendrein versicherte, Benito Mussolini nicht wieder als größten Staatsmann des 20. Jahrhunderts zu bezeichnen, wie er es getan hatte. Daraufhin hatte Alessandra die „Alternativa Sociale“ gegründet, die sie bis 2009 führte. Danach schloss sie sich der Forza Italia an. Im Europäischen Parlament gehört sie der Fraktion der Europäischen Volkspartei an. Vor ihrer politischen Karriere war Mussolini, unterstützt durch ihre Tante Sophia Loren, auch als Schauspielerin und Model tätig.