Der frühere US-Präsident Donald Trump hat das Scheitern eines Gesetzesentwurfs zur Migration im Senat begrüßt und für den Fall seiner Wiederwahl massive Abschiebungen angekündigt. "Vom ersten Tag an werde ich die gesamte Politik der offenen Grenzen der Biden-Regierung beenden und wir werden die größte nationale Abschiebeaktion in der Geschichte der Vereinigten Staaten starten", erklärte Trump bei einer Kundgebung im US-Staat South Carolina am Samstag (Ortszeit).

"Wir haben keine andere Wahl", betonte der Republikaner. Bei der Ablehnung des Gesetzespakets handle es sich "um einen großen Sieg, den jeder Konservative feiern sollte", sagte Trump weiter.

Werden Auslandshilfen von der Grenzpolitik abgekoppelt?

Am Mittwoch war ein Gesetzespaket im Wert von 118 Milliarden Dollar (rund 110 Milliarden Euro) am Widerstand der Republikaner im US-Senat gescheitert. Das sogenannte Nationale Sicherheitszusatzgesetz hätte unter anderem auch 60 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg, 14,1 Milliarden Dollar für Israel sowie 20,2 Milliarden Dollar für die Grenzsicherung. Der von Demokraten und Republikanern ausgehandelte Kompromiss sah zudem zahlreiche Änderungen in der Einwanderungspolitik vor.

Die Verknüpfung der Auslandshilfen mit dem Thema US-Grenzsicherung war ursprünglich ein Zugeständnis der Regierungspartei Bidens an die Republikaner gewesen. Grund für den jetzigen Widerstand der Republikaner ist die Ablehnung durch Trump, der bei der Präsidentschaftswahl im November das Weiße Haus zurückerobern will - und die Grenzpolitik als Wahlkampfthema zu nutzen gedenkt. Der Rechtspopulist hat sich offen gegen das Reformpaket positioniert und damit die Parlamentarier seiner Republikaner unter Druck gesetzt, es scheitern zu lassen. Das Oberhaus erwägt nun ein Paket, das die Auslandshilfen vollständig von der Grenzpolitik abkoppelt.

Neben einem rigorosen Einwanderungsrecht hat sich Trump auch zu Beistandspflicht der USA als Nato-Mitglied geäußert. Der Republikaner erzählte, dass er einst bei einem Nato-Treffen gefragt wurde, ob die USA als Verbündeter einem Land im Falle eines russischen Angriffes beistehen würden. Trump antworte damals: „Mit Sicherheit nicht. Ich würde sie sogar ermutigen, zu tun, was immer sie wollen.“ Nun wiederholte er diese Ankündigung und drohte dem Militär-Zusammenschluss, sofern die Nato-Staaten ihre Beiträge für das Bündnis nicht erhöhen.

Trump ging während seiner Amtszeit als Präsident auf Distanz zur Nato. Er forderte stets andere Mitgliederstaaten auf, mehr Geld in das Bündnis zu investieren. Seine Drohungen hätten damals auch Wirkung gezeigt, meinte Trump. Danach sei „das Geld geflossen“, sagte der Präsidentschaftskandidat.

Mittlerweile reagierte auch das Weiße Haus auf die Äußerungen von Trump. Der offizielle Sprecher von Joe Biden, Andrew Bates, sagte: „Invasionen unserer engsten Verbündeten durch mörderische Regime zu ermutigen, ist entsetzlich und verstörend - und es gefährdet die nationale Sicherheit der USA, die globale Sicherheit und die Stabilität unserer heimischen Wirtschaft“.